Roma ospita “La Sardegna di Vinodabere”: due giorni per scoprire i tesori vinicoli dell’IsolaGli appassionati potranno incontrare oltre 40 produttori e degustare più di 200 vini
Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione de “La Sardegna di Vinodabere”, l’evento dedicato ai vini sardi che si terrà oggi e domani all’Hotel Belstay di Via Bogliasco 27.
L’iniziativa, ormai consolidata, punta a far conoscere la straordinaria varietà e complessità della viticoltura dell’isola, definita da molti un vero e proprio “piccolo continente” enologico.
Per due giorni, gli appassionati potranno incontrare oltre 40 produttori e degustare più di 200 vini, dai bianchi e rosati ai rossi, fino ai dolci, agli ossidativi e persino alle bollicine.
L’evento offrirà un’occasione unica per scoprire i territori vinicoli della Sardegna: dalla Gallura alla Mamoiada, dal Mandrolisai all’Ogliastra, passando per Oliena, Orgosolo, Oristanese, Romangia, Sulcis e Sud Sardegna. Alcune di queste zone saranno protagoniste di una masterclass speciale in programma sabato 13 dicembre, pensata per approfondire la conoscenza delle peculiarità enologiche locali.
Non solo vino: lo sponsor principale dell’evento è il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, eccellenza casearia sarda, che porterà un tocco gastronomico in più alla manifestazione.
(Unioneonline/Fr.Me.)