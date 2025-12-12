Tether offre 1,1 miliardi per Juventus: Exor rifiutaLa società guidata da Paolo Ardoino punta alla maggioranza
Tether Investments, controllata di Tether Holdings, irrompe nel mondo del calcio con un’offerta che potrebbe cambiare il futuro della Juventus.
La società ha infatti presentato al consiglio di amministrazione di Exor una proposta vincolante – e non concordata – per l’acquisto dell’intera quota bianconera detenuta dalla holding della famiglia Agnelli, pari al 65,4% del capitale sociale.
La notizia arriva direttamente da una comunicazione ufficiale proveniente da un indirizzo certificato di Tether, confermata anche da un post del Ceo Paolo Ardoino sulla piattaforma X.
Un annuncio che scuote il panorama sportivo e finanziario italiano: Tether, già in possesso dell’11,527% del capitale della Juventus, mostra così l’intenzione di puntare al controllo totale del club.
L’offerta prevede un prezzo di 2,66 euro per azione, valutando il 100% della società circa 1,1 miliardi di euro. Una cifra imponente, che segnerebbe una delle operazioni più clamorose nella storia recente del calcio europeo.
Tether sottolinea che, qualora l’acquisizione andasse in porto, metterebbe a disposizione della Juventus circa un miliardo di euro aggiuntivi destinati al rafforzamento della prima squadra e allo sviluppo complessivo del club. Tempestivo il due di picche di Exor che riufiuta l’offerta con un secco: «Il club non è in vendita».
(Unioneonline/Fr.Me.)