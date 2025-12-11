Tragedia sfiorata in tarda mattinata in un'autorimessa a Milano in via Giacomo Zanella.

Un anziano di 84 anni a causa di una manovra sbagliata, al momento di uscire dal garage multipiano, ha sfondato il muretto vetrato al primo piano rimanendo in bilico per alcuni minuti a un'altezza di circa otto metri.

I vigili del fuoco di Milano sono giunti immediatamente sul posto per prestare i soccorsi con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco. Dopo aver estratto dall'abitacolo il conducente visibilmente scosso e in stato di choc hanno messo in sicurezza l'area.

Pochi altri centimetri, e la vettura - spiegano i vigili del fuoco - sarebbe potuta precipitare con conseguenze ben più gravi per l'anziano automobilista, che è stato trasportato dal 118 al vicino Policlinico.

