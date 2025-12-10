È stato condannato all’ergastolo Pietro Federico Crotti, 47 anni, riconosciuto colpevole di aver ucciso la madre, Piera Stefanina Riva, 75 anni, strangolandola con una cintura e facendo poi credere che fosse deceduta a seguito di una caduta accidentale nel loro appartamento di via Wildt, a Milano.

Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano, accogliendo la richiesta del pm Giancarla Serafini, titolare dell'indagine che ha portato in carcere l'uomo. Il giorno prima dell'omicidio, avvenuto il 13 gennaio scorso, Crotti aveva aumentato il massimale delle operazioni bancarie e dopo poche ore ha accreditato dal conto della madre al suo 30.000 euro.

