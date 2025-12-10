Si finge una statua gigante del presepe ma il sindaco lo scopre: era un latitante, arrestatoUna vicenda che ha dell’incredibile a Galatone, in provincia di Lecce. Il primo cittadino: «All’inizio l’avevo scambiato pe rparte della scena»
Latitante, si nasconde tra i personaggi del presepe per cercare di passare inosservato. Ma a scoprirlo è il sindaco, che lo fa arrestare.
Una vicenda surreale quella accaduta sabato mattina a Galatone, in provincia di Lecce. Il resoconto arriva dal primo cittadino, Flavio Filoni.
«Mentre mi trovavo davanti alla Natività realizzata con cura dalla nostra Pro Loco, ho notato una presenza che inizialmente avevo scambiato per parte della scena. Un dettaglio che sembrava innocuo, ma che si è rivelato determinante».
Grazie al pronto intervento «della nostra Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, è stato possibile rintracciare e identificare una persona che risultava latitante e ricercata». Si trattava di un trentottenne ghanese che era sfuggito a un ordine di carcerazione a Bologna, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate: deve scontare 9 mesi e 15 giorni.
Un esito che conferma, ancora una volta, dice Filoni, «quanto sia fondamentale riporre piena fiducia nel lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza e legalità».
(Unioneonline)