Oggi – 12 dicembre – lo sciopero generale indetto dalla Cgil: si fermano le fabbriche, la scuola, la sanità e i trasporti.

Il sindacato ha chiamato alla mobilitazione in piazza contro una Manovra «ingiusta e balorda», come la definisce il segretario Maurizio Landini.

Lo sciopero riguarda tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata. Fanno eccezione il trasporto aereo, perché già interessato da uno sciopero il 17 dicembre, e il personale Atac a Roma, che ha incrociato le braccia martedì scorso.

Nel trasporto pubblico locale - bus, metro e tram -, lo stop è di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Per le ferrovie lo stop del personale è da mezzanotte alle 21.

Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Italo) e quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 del trasporto regionale. Organizzate manifestazioni in tutte le città.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata