Un ragazzo di 27 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto da un B&B, al terzo piano di un palazzo a Roma. Il collega 25enne arrestato con l’accusa di omicidio.

Dramma nella tarda serata di ieri in via San Calepodio, zona Monteverde.

Dai primi accertamenti degli investigatori, che hanno sentito alcuni testimoni che erano all’interno dell’edificio, è emerso che i due giovani hanno litigato e il 25enne avrebbe spinto l’altro ragazzo verso il balcone facendogli fare un salto nel vuoto di circa 12 metri. Inutili i soccorsi.

I due ragazzi, entrambi commessi in un negozio del centro, avevano preso in affitto una stanza nella struttura.

I carabinieri al loro arrivo hanno subito fermato il 25enne in stato di alterazione, non era fuggito. E al termine dell’interrogatorio, a notte fonda, il pm lo ha arrestato per omicidio. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per capire i motivi del litigio e ricostruire con esattezza la dinamica della caduta della vittima.

