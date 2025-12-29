Giallo a Milano, trovato il corpo di una donna nel cortile di uno stabileIl cadavere era semi vestito, non si esclude l’ipotesi dell’omicidio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giallo a Milano: il cadavere di una donna tra i 25 e i 30 anni, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona nord della città.
Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo investigativo.
Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale.
Al momento non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella dell’omicidio: il corpo era semi vestito e senza apparenti segni di violenza. Investigatori al lavoro, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona.
(Unioneonline)