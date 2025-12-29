Cinque medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un'intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le ipotesi di reato avanzate dalla procura sono omicidio colposo e lesioni colpose.

Il marito della donna, ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma, resta vigile, è in condizioni stabili e «ben controllate». In queste ore è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Le donne si erano recate due volte in pronto soccorso con i sintomi ed erano state dimesse con la diagnosi di intossicazione alimentare. Poi la 15enne è tornata una terza volta e le sue condizioni sono precipitate con una «rara» velocità, hanno riferito i medici. «C'è stata un'insufficienza epatica e poi una cascata di eventi uno dopo l'altro con una rapidità veramente unica che ha portato a un'insufficienza multiorgano», hanno spiegato. Dopo la morte della ragazza è stata ricoverata anche la madre, ma anche per lei non c’è stato nulla da fare.

