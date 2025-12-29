Pensionato caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia: muore dissanguato davanti agli amiciLa tragedia è avvenuta nel frusinate, l'animale gli ha rescisso l'arteria femorale
Un falegname in pensione, Luigi Rotondo di 70 anni, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato caricato da un cinghiale.
È accaduto a Vallemaio, sui monti che separano il paese da Sant'Andrea del Garigliano, nel frusinate.
Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri era in corso una battuta di caccia al cinghiale quando un grosso ungulato ha caricato il pensionato, recidendogli l'arteria femorale. I compagni della vittima hanno dato l'allarme facendo intervenire immediatamente i soccorsi.
Ma il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso.
I carabinieri della compagnia di Pontecorvo stanno cercando di ricostruire con precisione l'accaduto. Un'informativa è stata inviata alla procura di Cassino, delle indagini si occupa la dottoressa Chiara D'Orefice.
