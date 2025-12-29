Indagini in corso a Milano dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una giovane donna di circa 30 anni.

Il cadavere è stato rinvenuto in un cortile di uno stabile di via Paruta e da quanto si apprende presenta dei lividi sul corpo che non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Nel condominio pare che la vittima – che era anche semisvestita -non fosse conosciuta.

Sul posto sono intervenuti il medico legale con i carabinieri e i militari della Scientifica. I carabinieri tengono aperte tutte le piste, ma la più probabile è quella dell’omicidio.

(Unioneonline)

