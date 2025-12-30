Incidente alla funivia di Macugnaga, quattro feriti e cento persone bloccate al Passo del MoroPiste da sci chiuse e impianto di risalita bloccato a 2800 metri: sul posto gli elicotteri di vigili del fuoco e guardia di finanza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La cabina non si è fermata nel punto previsto urtando la barriera della stazione di arrivo.
Sono un centinaio, 94 turisti e cinque lavoratori, le persone attualmente bloccate nella zona del Passo Moro, a circa 2800 metri di quota, nel territorio comunale di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola).
Quattro passeggeri sono rimasti lievemente feriti e sono già stati evacuati, secondo quanto riferito dai soccorritori. Per gli altri l’intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.
Le piste da sci sono state chiuse. L'impianto di risalita, costruito nel 1962, all'inizio del 2023 ha subito la revisione generale con sostituzione di motori, pulegge e cabine. I lavori costarono due milioni di euro, di cui 1,8 milioni finanziati dalla Regione Piemonte e 200mila euro dal Comune di Macugnaga.
«Abbiamo avuto un inconveniente tecnico – spiega Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, la società che si occupa della gestione dell'impianto -. Stiamo facendo valutazioni, dalle prime informazioni l'impianto non ha correttamente decelerato entrando in stazione ha urtato la barriera di stazione».
«Per fortuna - aggiunge - non c'è nessun ferito grave». Sulle cause dell'incidente, Besozzi spiega che l'impianto «ha frenato non correttamente e sono entrati in funzione i sistemi di emergenza. Dovremo fare le opportune verifiche».
(Unioneonline)