Potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale la giovane donna, che si sta cercando di identificare, trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano.

È una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti coordinati dal pm di turno, Antonio Pansa, titolare del fascicolo per omicidio e che a breve, non appena arriverà una prima relazione dei carabinieri, disporrà l'autopsia.

La ragazza, di carnagione chiara e sulla trentina, è stata rinvenuta in un vialetto del palazzone, vicino a un'aiuola, con addosso i pantaloni di una tuta da ginnastica, il seno coperto da una giacca e le scarpe da tennis ma senza calze. Particolari che fanno pensare alla possibilità che la presunta violenza sia avvenuta in un altro luogo e che poi la giovane sia stata vestita in fretta e furia e portata lì approfittando del fatto che i cancelli che conducono nel giardino interno del complesso sarebbero sempre aperti.

Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe avvenuta dopo le 22 di ieri, ma sarà solo l'esame autoptico a stabilire l'ora esatta e la natura dei segni trovati sul collo. Altri approfondimenti in corso chiariranno se sia stata violentata o meno. Qualche elemento potrebbe essere restituito dalle analisi delle immagini che si stanno scaricando dalle telecamere di sorveglianza della zona e di alcuni privati.

Per identificare la donna si stanno setacciando pure le comunità di accoglienza della città e dell'hinterland. A dare l'allarme stamane è stato il custode dello stabile, sentito dagli inquirenti insieme ad alcuni vicini. Questi ultimi hanno riferito non solo di non sapere chi sia la ragazza, ma anche di non aver visto o sentito nulla durante la notte.

(Unioneonline)

