Il medico al quale si era rivolto le aveva prescritto un antinfiammatorio per una faringite, al più una bronchite. Ma lei era stata colpita da una polmonite bilaterale acuta che è stata diagnosticata troppo tardi e l’ha uccisa in due settimane. È morta così Elena Scanu, 49 anni, chiare origini sarde, residente a Brenna, in provincia di Como.

Parrucchiera molto nota nella zona, Elena Scanu aveva accusato i primi sintomi a metà febbraio. Dopo tre giorni di tosse e mal di gola si era rivolta al medico, che le aveva prescritto una cura per una presunta bronchite.

Ma le condizioni della donna hanno continuato a peggiorare progressivamente. E sono precipitate all’improvviso: la donna è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli, dove il suo cuore ha smesso di battere.

Intanto tutta Brenna piange per questa tragica vicenda e sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Elena Scanu era una parrucchiera olistica molto amata in paese. Aveva deciso di unire al suo lavoro anche un percorso dedicato al benessere e alla cura della persona e in tanti le volevano bene.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata