Polmonite acuta scambiata per faringite: Elena Scanu muore a 49 anniLe condizioni della parrucchiera sono precipitate fino al decesso: se n’è andata dopo il ricovero, purtroppo inutile, al Fatebenefratelli
Il medico al quale si era rivolto le aveva prescritto un antinfiammatorio per una faringite, al più una bronchite. Ma lei era stata colpita da una polmonite bilaterale acuta che è stata diagnosticata troppo tardi e l’ha uccisa in due settimane. È morta così Elena Scanu, 49 anni, chiare origini sarde, residente a Brenna, in provincia di Como.
Parrucchiera molto nota nella zona, Elena Scanu aveva accusato i primi sintomi a metà febbraio. Dopo tre giorni di tosse e mal di gola si era rivolta al medico, che le aveva prescritto una cura per una presunta bronchite.
Ma le condizioni della donna hanno continuato a peggiorare progressivamente. E sono precipitate all’improvviso: la donna è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli, dove il suo cuore ha smesso di battere.
Intanto tutta Brenna piange per questa tragica vicenda e sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Elena Scanu era una parrucchiera olistica molto amata in paese. Aveva deciso di unire al suo lavoro anche un percorso dedicato al benessere e alla cura della persona e in tanti le volevano bene.
(Unioneonline)