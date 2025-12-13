Milano, 19enne accoltellato in strada a Seggiano: è graveColpito all'addome è ricoverato in prognosi riservata
Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato oggi intorno alle 13 a Pioltello, nel Milanese. L’aggressione è avvenuta in via Monza, all’altezza del civico 15, in una strada che costeggia un comprensorio di case popolari a prevalente composizione multietnica, nella frazione di Seggiano, a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Pioltello Limito.
Il giovane, di origine nordafricana, è stato colpito all’addome con un’arma da taglio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il 19enne si trova ricoverato in prognosi riservata.
(Unioneonline)