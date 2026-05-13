Bagno di folla per la principessa del Galles Kate, consorte di William, erede al trono d’Inghilterra, in piazza a Reggio Emilia, in occasione della sua visita italiana, primo viaggio dopo essersi rimessa dalla malattia.

Il sindaco Marco Massari ha consegnato alla principessa inglese il primo Tricolore nato nel 1797 «per il suo profondo impegno per l'infanzia e per l'opera svolta attraverso la Royal Foundation for Early Childhood volta ad accrescere e a promuovere azioni concrete sull'importanza dei primi anni di vita dello sviluppo della persona».

Kate ha scelto la città emiliana per approfondire il “Reggio Emilia Approach”, la filosofia educativa per l'infanzia nata in Italia dopo la Seconda guerra mondiale grazie a Loris Malaguzzi e che pone il bambino al centro, considerandolo soggetto di diritti, portatore di forti potenzialità e costruttore attivo del proprio apprendimento in un contesto di relazioni sociali.

In piazza Duomo la principessa del Galles è stata salutata da cittadini e autorità e anche da insegnanti e bambini degli asili cittadini, tra scambi di saluto («Buongiorno», in italiano), selfie e sorrisi.

Per Kate anche una tappa al centro Malaguzzi, con buffet a base di erbazzone, torta di riso, succo di frutta e acqua profumata.

(Unioneonline)

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