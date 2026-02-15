Ha provato a rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e, nel tentativo di strapparla dalle braccia della madre, le ha rotto una gamba. È successo ieri a Bergamo, dove un romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato oggi dalla Polizia di Stato per il tentato sequestro della piccola.

L'episodio alle 13, all'Esselunga di via Corridoni: lì la bambina e i genitori stavano uscendo quando sulla porta hanno incrociato il romeno, che ha afferrato per le gambe la piccola e cercato di portarla via. La madre l'ha trattenuta e l'uomo è stato subito bloccato dal padre e dagli addetti del supermercato.

La visione delle immagini delle telecamere hanno permesso alla polizia di ricostruire i fatti ed è scattato l'arresto dell’uomo, che ora si trova in carcere.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata