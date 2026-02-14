Sparano in aria per far fuggire i ladri: la fuga, poi un malvivente resta infilzato sul cancello e muore dissanguatoLa tragedia nella notte, il malvivente ferito è stato abbandonato nelle campagne dai complici
Tragedia sulle colline di Arezzo, dove un ladro è morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su un cancello nel tentativo di fuggire dopo il tentato furto in un’abitazione.
La precipitosa fuga dopo che i proprietari, una volta scattata la sirena d’allarme, hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio.
Secondo la ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente nel tentativo di scavalcare la recinzione: una lacerazione a vasi sanguigni primari ne ha causato in breve tempo la morte.
Il cadavere è stato lasciato in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati.
Ricerche a tappeto delle forze dell'ordine.
(Unioneonline/v.l.)