Sono andati a ruba in pochi giorni i preservativi offerti gratuitamente agli atleti di Milano-Cortina. Tanto che i 10mila messi a disposizione degli atleti del Villaggio Olimpico sono terminati in soli tre giorni. «Ne sono stati utilizzati 10mila da 2.800 atleti», ha detto ieri il portavoce del Cio Mark Adams nel briefing per la stampa.

Adams ha risposto commentando le indiscrezioni di stampa secondo cui a metà Olimpiade le scorte si stavano già esaurendo. E se c’è chi ha deciso di tenerne qualcuno come gadget, basta una rapida ricerca online per trovarli in vendita, ancora sigillati.

«So che molti li usano o li regalano ad amici al di fuori delle Olimpiadi», ha detto Mialitiana Clerc, sciatrice alpina malgascia di 24enne intervenuta alla conferenza stampa perché beneficiaria di una borsa di studio del Cio.

La giovane ha detto che già a Pechino i preservativi gratuiti erano molto apprezzati: «Ce n'erano molte scatole all'ingresso di ogni edificio in cui alloggiavamo - ha spiegato - e ogni giorno erano vuote».

