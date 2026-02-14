È stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio del 25enne albanese Kevin Muharremi, ucciso oggi all'alba a Montecalvoli (Pisa). Il fermato è un connazionale della vittima: è stato bloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell'autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima è stata raggiunta da un colpo di pistola al collo mentre si trovava su un’auto con altri due amici: era seduto sul sedile del passeggero anteriore. L’aggressore, invece, si trovava insieme a un'altra persona a bordo di un suv. Tre i colpi esplosi, di cui uno fatale.

A precedere gli spari ci sarebbe stata una lite in un locale di Capanne. resta da chiarire se tra le due auto sia nato poi un inseguimento oppure se chi ha sparato abbia raggiunto successivamente a Montecalvoli. Il suv avrebbe affiancato la Fiat Doblò e subito dopo sarebbero partiti i colpi.

I residenti della frazione, allertati dalle urla dei giovani che erano in auto con la vittima, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri e del 118 e prestato i primi soccorsi. Via della Repubblica è stata chiusa alla circolazione per diverse ore per consentire ai carabinieri, alla scientifica e al medico legale di compiere i rilievi.

