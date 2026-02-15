È di due morti e un ferito gravissimo il bilancio provvisorio della valanga che si è staccata questa mattina nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo un gruppo di sciatori freeride.

Il terzo scialpinista è in condizioni molto gravi ed è stato trasferito alle Molinette di Torino. Le operazioni di ricerca e soccorso, non risultano altre persone coinvolte. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

Le vittime sono presumibilmente di nazionalità francese. Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, e due ambulanze del 118.

