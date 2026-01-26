La notizia del suicidio dei suoi genitori gli è stata data in carcere dove si trova da una settimana con l’accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo con più venti coltellate e di aver sotterrato il corpo in un terreno accanto all'azienda di famiglia.

Claudio Carlomagno, dopo aver saputo della morte della mamma Maria e del padre Pasquale, è sorvegliato a vista nell'istituto di pena di Civitavecchia. A riferirlo è stato il suo difensore, l'avvocato Andrea Miroli, spiegando che adesso il suo «pensiero» va non solo a lui e a «come affronterà questa terribile notizia», ma anche al figlio di dieci anni che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e «per molto tempo» il padre. A quanto riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, l'uomo sarebbe «disperato», avrebbe chiesto di vedere il figlio e minacciato il suicidio. Come avviene in questi casi, sono scattati i rigidi protocolli carcerari per impedire possibili atti di autolesionismo.

«Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime - afferma l’avvocato - vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che sono riusciti tragicamente a sopportare». Ritiene che «occorre rispetto e privacy» sulle «ragioni dietro a questo terribile gesto», spiegate in una lettera all'altro figlio. E lancia un monito: «Purtroppo ancora ieri si leggevano sui social messaggi come “quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro”. Leggendo questo e sapendo quanto la pressione mediatica possa turbare le coscienze di chi si trova a vivere queste tremende situazioni, dovremmo forse tutti esercitarci in una pedagogia collettiva affinché certe vicende non straripino dai confini prettamente giuridici».

Oggi dovrebbe essere conferito l'incarico per le autopsie di marito e moglie, trasferiti all'istituto di medicina legale della Sapienza. Gli esami potrebbero essere svolti martedì. Gli investigatori non hanno dubbi che si sia trattato di suicidio. Forse la coppia non ha retto al dolore, ai commenti, agli sguardi sospettosi. L'allarme è scattato quando l'altro figlio della coppia ha trovato in casa a Roma una lettera d'addio dei genitori che avevano deciso di rientrare ad Anguillara dopo aver trascorso qualche giorno da lui nella Capitale. A quel punto l'uomo, preoccupato, ha contattato una zia, ma era già troppo tardi. I carabinieri sabato sera hanno effettuato a lungo rilievi nell'abitazione della coppia e sequestrato i messaggi lasciati dai coniugi.

Intanto le indagini vanno avanti per chiarire quelle che gli inquirenti considerano 'zone d'ombra' nella confessione di Carlomagno ed escludere eventuali responsabilità di altre persone nelle fasi successive al femminicidio. Mercoledì i carabinieri dovrebbero ritornare con gli esperti del Ris nella villetta di Anguillara dove abitavano Claudio Carlomagno e Federica Torzullo per effettuare un accertamento irripetibile anche sull'auto. Proseguono, inoltre, le ricerche dell'arma del delitto. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Subacquei di Roma si sono concentrati nel punto indicato dall'arrestato. Con l'ausilio di metal detector hanno scandagliato un corso d'acqua in una zona impervia di Osteria Nuova. Le ricerche però non hanno dato esito.

Sgomento dopo gli ultimi drammatici sviluppi nel comune in provincia di Roma dove la mamma di Carlomagno, Maria Messenio, era stata assessore alla sicurezza fino alle dimissioni presentate subito dopo l'arresto del figlio. Il sindaco Angelo Pizzigallo in un post ha sottolineato che «davanti a tragedie così grandi, le parole faticano a trovare spazio».

(Unioneonline)

