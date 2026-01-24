Sono stati trovati morti Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara (Roma). I corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione: si sarebbero tolti la vita, impiccandosi. Una tragedia nella tragedia.

«Non ci sono parole ma solo silenzio», ha scritto sui social il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo. Aggiungendo: «Sono ore di ulteriore dolore profondo per il nostro paese e per me personalmente. La notizia della morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno mi colpisce come sindaco e ci colpisce come Amministrazione e Comunità, ma prima ancora come persone che hanno condiviso un percorso umano e istituzionale con Maria, che ha servito questa Città come assessore con impegno e dedizione».

«Davanti a tragedie così grandi, le parole faticano a trovare spazio. Resta solo il dovere del rispetto, del silenzio e della vicinanza umana verso chi soffre e verso un'intera comunità ulteriormente sconvolta. Anguillara Sabazia attraversa un altro momento di grande dolore. Come Amministrazione, e come cittadini, siamo chiamati a stringerci con discrezione e dignità», ha scritto ancora il primo cittadino.

Maria Messenio era una figura nota nell'amministrazione locale della cittadina laziale. È stata assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara fino a pochi giorni fa, quando - dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l'arresto del figlio - ha presentato le dimissioni con una lettera indirizzata proprio al sindaco Pizzigallo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata