Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate: l’ex compagno aveva il braccialetto elettronicoIl responsabile subito fermato dalla polizia: ha confessato. Lei l’aveva respinto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina.
La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere.
L’uomo era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L'indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte.
A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.
(Unioneonline)