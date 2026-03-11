Un altro incidente a bordo di un tram, a Milano, ma questa volta, fortunatamente, senza feriti né vittime. L’episodio è avvenuto in mattinata su un mezzo della linea 27 in servizio in via Marco Bruto.

Secondo quanto ricostruito la caduta di un cavo della rete aerea ha provocato un contatto e una fiammata con molto fumo che ha invaso la cabina.

Quindi l’allarme al 112 e l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato e spento l’incendio prima che potesse provocare maggiori conseguenze. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 a scopo preventivo. Non si registrano né persone ferite né intossicate.

Quello di oggi è il quarto incidente, in meno di due settimane, che vede protagonisti i mezzi di superficie Atm. Il 27 febbraio il primo episodio, con il deragliamento di via Vittorio Veneto che aveva portato alla morte di due persone. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, invece, un altro tram era uscito dai binari in via Galvani, non lontano dalla stazione Centrale. Appena due giorni fa, un mezzo in servizio sulla linea 15 era uscito dai binari in via Curiel.

(Unioneonline/n.s.)

© Riproduzione riservata