Tragedia nelle campagne di Manduria, nel Tarantino, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo il crollo improvviso di un vecchio fabbricato rurale all'interno di un terreno agricolo di sua proprietà. Il cedimento della struttura, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto il proprietario, rimasto schiacciato sotto le macerie. L'allarme è stato lanciato nelle prime ore della giornata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Nell'area sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, mentre le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Gli accertamenti sono ora concentrati sulle cause che hanno provocato il cedimento del fabbricato e sulle condizioni della struttura al momento del crollo.

