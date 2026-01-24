La Farnesina ha richiamato a Roma l'ambasciatore d'Italia in Svizzera per consultazioni sul caso di Crans Montana e la scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del locale Le Constellation.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dato istruzione all'Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico.

La decisione del Tribunale, si legge in un comunicato di Palazzo Chigi, «rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale. L'Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno quindi disposto il richiamo a Roma dell'Ambasciatore Cornado per definire le ulteriori azioni da intraprendere».

Tajani parla di inchiesta «che fa buchi da tutte le parti» e sottolinea che Moretti «potrebbe tentare la fuga». «Il presidente del consiglio ed io – riferisce il titolare della Farnesina – stamani eravamo veramente indignati. Non solo come rappresentanti del governo italiano, ma come genitori e io anche come nonno».

«Non voglio provocare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera, ma non cederò a un’eventuale pressione delle autorità italiane», afferma la procuratrice Béatrice Pilloud, titolare dell'inchiesta sulla strage di Capodanno di Crans Montana, sottolineando di non essere stata lei a scarcerare Jacques Moretti e spiegando come si sia trattato di «una decisione del Tribunale delle misure coercitive».

Anche il vicepresidente della Confederazione svizzera Ignazio Cassis ha mandato un messaggio al nostro Paese: «Come l'Italia, anche la Svizzera piange le 40 vittime e i tanti feriti della tragedia di Crans Montana. Capiamo il dolore, perché è anche il nostro dolore. Vogliamo chiarezza. Seguiamo con attenzione il lavoro della giustizia del canton Vallese. Ne ho discusso oggi con il collega Antonio Tajani e abbiamo ribadito la volontà di Svizzera e Italia di sostenersi reciprocamente in questa tragedia comune».

IL VIDEO

Intanto spunta fuori un video inedito acquisito agli atti dell’indagine e trasmesso in esclusiva dall’emittente francese Bfm. Si vede la schiuma fonoassorbente che brucia mentre la festa continua e i camerieri del Constellation, con in mano le bottiglie di champagne e le candele pirotecniche, proseguono in fila indiana, come se niente fosse.

Le immagini, riprese da un sedicenne sopravvissuto al rogo e consegnate alla polizia, ritraggono i dipendenti in fila dietro la giovane Cyanne Panine, sulle spalle di un collega, che percorrono ballando il perimetro del bancone del bar, quando già nell'altra parte del locale divampano le fiamme che la stessa Cyanne, morta nel rogo, avrebbe inconsapevolmente appiccato.

Una situazione già descritta negli interrogatori da Louise, un'altra cameriera, sopravvissuta, che ha partecipato al servizio e che ha ammesso di non essersi accorta dell'incendio: «Sono stati persi tra i 30 e i 35 secondi» prima di dare l'allarme, ha riferito agli investigatori. La stessa Louise ha poi spiegato che Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, era con loro e stava filmando la scena.

