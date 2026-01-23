Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite.

L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti, che ha pagato una cauzione di 200mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.

Proprio la cifra nei giorni scorsi aveva creato polemiche. La stampa svizzera prevedeva una cauzione di un milione di franchi, ma per la Procura di Sion è adeguata la cifra di 200mila, perché «l’imputato attualmente non ha alcun reddito, lui e la moglie possiedono immobili ipotecati e veicoli in leasing».

Moretti aveva detto ai giudici che, in caso di scarcerazione, non sarebbe fuggito: «Non mi è mai passato per la testa. Qui ho famiglia e amici, non ho una vita altrove, la mia vita è qui. Non ho mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera, perché voglio che venga fuori la verità su tutta questa vicenda».

