Saranno acquisiti anche i Dna delle gemelle Cappa, di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, di Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, tutti e tre amici di Marco Poggi e Andrea Sempio, oltre a quelli del medico legale e di inquirenti e investigatori della prima inchiesta.

Lo ha deciso la gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, conferendo l'incarico ai periti per il maxi incidente probatorio su tutte le analisi genetiche nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

L'estensione dei prelievi a queste persone, tutte non indagate, servirà alle comparazioni con le tracce che saranno repertate.

«La difesa di Stasi ha chiesto e ottenuto di estendere l'acquisizione di Dna ad altri soggetti che frequentavano la famiglia o che potrebbero aver contaminato la scena del delitto. Tra questi vi sono le sorelle Cappa, Marco Panzarasa, carabinieri che hanno indagato in casa, soccorritori, e altri anche per contaminazione indiretta. In tutto una decina di persone, alcune estranee alle indagini. L'acquisizione dei dna non prevede infatti automaticamente che i soggetti vengano indagati», riferiscono gli avvocati delle varie parti all'uscita dell'udienza per l'incidente probatorio a Pavia .

La prossima udienza per l’incidente probatorio è stata fissata per il 24 ottobre, ha riferito Angela Taccia l’avvocatessa che assieme a Massimo Lovati difende Andrea Sempio, unico indagato per concorso in omicidio nel nuovo filone d’indagine sul delitto. Le perizie inizieranno il 17 giugno.

I reperti

Non solo il materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, ma anche un frammento del tappetino del bagno, le confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti e altri sacchetti sequestrati quasi 18 anni fa nella villetta di Garlasco, dove la giovane è stata uccisa, a cui si aggiungono i "para adesivi" di tutte le impronte, una sessantina.

Sono questi, in sostanza, i reperti, alcuni dei quali mai analizzati, su cui si concentrerà la maxi perizia genetica disposta, con la formula dell'incidente probatorio, dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli.

