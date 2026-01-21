Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia.

Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l'occultamento di cadavere.

