le indagini
21 gennaio 2026 alle 15:29aggiornato il 21 gennaio 2026 alle 15:38
Omicidio di Anguillara: il marito di Federica Torzullo ha confessatoClaudio Carlomagno ha ammeso le sue responsabilità nel corso dell'interrogatorio davanti al gip di Civitavecchia
Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia.
Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l'occultamento di cadavere.
(Unioneonline)
