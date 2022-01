E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dopo la firma di Sergio Mattarella ed è in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid, contenente anche l'obbligo vaccinale per gli over50.

In Italia sono 2.165.583 gli over 50 che ancora non hanno ricevuto alcune dose di vaccino, emerge dal report settimanale pubblicato dal governo.

In particolare, sono scoperti 993.463 50-59enni, 616.595 60-69enni, 374.464 70-79enni e 181.061 over 80. In Sardegna invece sono circa 74mila gli ultracinquantenni che non hanno ricevuto alcuna inoculazione.

LE SANZIONI – Resta la sanzione una tantum da 100 euro, “ma non è l’unica prevista”, ha precisato il governo dopo le polemiche di ieri, con Roberto Burioni che ha parlato senza mezzi termini di una “buffonata”.

Per i lavoratori ultracinquantenni senza Green pass rafforzato, precisano fonti di Palazzo Chigi, “c’è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo”, con sanzione raddoppiata “se la violazione è reiterata”.

Inoltre, viene aggiungo, “valgono le sanzioni da 400 a 1000 euro già previste per tutti i cittadini in caso di violazione dell’obbligo di Green pass o Super Green pass per l’accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto.

ALTRE 4 REGIONI IN GIALLO – Intanto la situazione epidemica in Italia continua a peggiorare di giorno in giorno. Ieri il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio in zona gialla da lunedì prossimo delle regioni Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta.

Diventano così 15 le Regioni in zona gialla, sei quelle bianche: Sardegna, Basilicata, Campania, Umbria, Molise e Puglia.

