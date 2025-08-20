È stata arrestata oggi Paola Soulejmanovic, 33 anni, madre di due dei quattro ragazzini (uno il tredicenne alla guida) che si trovavano sull'auto che a Milano ha travolto e ucciso Cecilia De Astis lo scorso 11 agosto.

La donna è stata bloccata dalla polizia locale del capoluogo lombardo, all'interno dei giardini in viale Cermenate, e portata in carcere a San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Si tratta di furti commessi dal 2017 al 2019.

Addosso aveva oltre 130 grammi in monili d'oro e oltre 1500 euro in contanti. La donna è stata anche denunciata per ricettazione.

