C’è anche la Sardegna sul podio del prestigioso premio Ambasciatori d’eccellenza, assegnato ieri nel corso di una cerimonia nella sala Koch di palazzo Madama a Roma.

Per l’Isola riconoscimenti sono stati assegnati all’imprenditore Massimo Balia e alla sindaca di Domus de Maria, Concetta Spada.

La cerimonia ha celebrato personalità, enti pubblici, imprenditori che si sono distinti per innovazione, impegno etico e contributo concreto allo sviluppo del Paese, rappresentando un modello virtuoso dell’Italia che crea valore e rafforza la propria identità nel contesto nazionale e internazionale.

L’evento si è tenuto con il patrocinio, tra gli altri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di numerosi dicasteri e dell’Anci.

