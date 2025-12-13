Ambasciatori d’eccellenza, premiati l’imprenditore Massimo Balia e la sindaca di Domus de Maria Concetta SpadaUna cerimonia che ha celebrato personalità che si sono distinte per innovazione, impegno etico e contributo concreto allo sviluppo del Paese
C’è anche la Sardegna sul podio del prestigioso premio Ambasciatori d’eccellenza, assegnato ieri nel corso di una cerimonia nella sala Koch di palazzo Madama a Roma.
Per l’Isola riconoscimenti sono stati assegnati all’imprenditore Massimo Balia e alla sindaca di Domus de Maria, Concetta Spada.
La cerimonia ha celebrato personalità, enti pubblici, imprenditori che si sono distinti per innovazione, impegno etico e contributo concreto allo sviluppo del Paese, rappresentando un modello virtuoso dell’Italia che crea valore e rafforza la propria identità nel contesto nazionale e internazionale.
L’evento si è tenuto con il patrocinio, tra gli altri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di numerosi dicasteri e dell’Anci.
