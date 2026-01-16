Accoltellato a scuola: gravissimo uno studente di 18 anniIl giovane colpito al fianco da un altro ragazzo, indaga la Polizia
Uno studente di 18 anni ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia.
A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue.
Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Indagano gli agenti della Polizia di Stato.
(Unioneonline)