Prima ha accoltellato un 17enne al termine di un litigio. Poi ha registrato un video sui social spiegando perché.

Succede a Foggia, in pieno centro, a due passi dalla prefettura. Il 19enne, fermato, ha raccontato di essere stato attirato in un vicolo da un gruppo di coetanei e di essere stato aggredito. Ha anche ammesso di essere andato all'incontro armato.

«Io non volevo arrivare a questo, soprattutto non sono stupido, non sono nato ieri – dice nel video il ragazzo, incensurato -. A volte faccio lo stupido, se pensate che io sarei cascato nella vostra imboscata. Quindi ho fatto finta di niente per vedere che cosa volevate dalla mia vita e sono venuto armato. Peccato che non avrei usato alcuna arma se voi non mi aveste costretto, perché mi avete letteralmente aggredito. Io volevo solo parlare, chiacchierare con voi».

«Uno di voi geni - continua - mi ha tirato un pugno. Poi mi avete portato in un vicolo, la gente vi ha visto scappare da quel vicolo, perché tutti vi siete impauriti quando ho reagito e voi avete avuto la peggio».

Il 17enne ferito è ora in gravi condizioni in ospedale. Sull’episodio indaga la polizia.

(Unioneonline/D)

