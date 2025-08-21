La vacanza di una famiglia in Sicilia si trasforma in tragedia.

Un bimbo di due anni è annegato in una piscina in una casa di villeggiatura a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all'attenzione degli adulti. 

I successivi soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.

(Unioneonline)

