la tragedia
21 agosto 2025 alle 14:22
Bimbo di due anni sfugge al controllo degli adulti e annega in piscinaDramma nel Ragusano, in una casa di villeggiatura vicino a Santa Croce Camerina
La vacanza di una famiglia in Sicilia si trasforma in tragedia.
Un bimbo di due anni è annegato in una piscina in una casa di villeggiatura a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano.
Secondo una prima ricostruzione, il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all'attenzione degli adulti.
I successivi soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.
