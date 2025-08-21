È scattata stamattina l’esecuzione dello sfratto dello storico centro sociale Leoncavallo, nel quartiere di Greco a Milano. L'ordine era stato rinviato numerose volte.

Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e lo scorso novembre il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero. La struttura, all’arrivo delle forze dell’ordine, era deserta.

Nei mesi scorsi l'associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato una manifestazione d'interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del centro sociale dall'attuale spazio. Lo storico “Leonka” di Milano occupa lo spazio in via Watteau dal 1994.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata