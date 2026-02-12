Volo Cagliari-Elmas, Aeroitalia contro la Cgil: «Ricostruzioni lesive»La compagnia: «Passeggeri in attesa per ritardi del volo precedente, non per assenza di equipaggio come sostenuto dal sindacato»
«In riferimento alle notizie diffuse nella giornata odierna, Aeroitalia precisa che il volo XZ2332 da Cagliari (CAG) a Roma Fiumicino (FCO), delle ore 7.30, è stato operato con un ritardo di 3 ore e 30 minuti a causa di problematiche operative che hanno interessato il precedente aeromobile in arrivo sullo scalo di Cagliari».
È quanto si legge in una nota della compagnia a commento dei malumori espressi dai passeggeri rimasti in attesa allo scalo di Elmas e, soprattutto, del duro comunicato diramato dalla Cgil dopo il disservizio.
«Contrariamente a quanto riportato, – precisa Aeroitalia – il ritardo non è stato determinato da assenza di equipaggio, bensì da una temporanea criticità tecnica/operativa che ha richiesto le necessarie verifiche, nel pieno rispetto delle procedure e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi rappresenta per Aeroitalia un principio inderogabile».
Ancora, scrive la compagnia: «Aeroitalia respinge fermamente le ricostruzioni dei fatti e ritiene gravemente lesive della propria reputazione le dichiarazioni diffuse da CGIL Sardegna, che non trovano riscontro. La Compagnia ha pertanto dato mandato ai propri legali di valutare ogni opportuna azione a tutela della propria immagine».
«Aeroitalia – conclude la nota della compagnia - conferma il proprio impegno a garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini, operando quotidianamente con responsabilità e nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità del servizio».
(Unioneonline)