«In riferimento alle notizie diffuse nella giornata odierna, Aeroitalia precisa che il volo XZ2332 da Cagliari (CAG) a Roma Fiumicino (FCO), delle ore 7.30, è stato operato con un ritardo di 3 ore e 30 minuti a causa di problematiche operative che hanno interessato il precedente aeromobile in arrivo sullo scalo di Cagliari».

È quanto si legge in una nota della compagnia a commento dei malumori espressi dai passeggeri rimasti in attesa allo scalo di Elmas e, soprattutto, del duro comunicato diramato dalla Cgil dopo il disservizio.

«Contrariamente a quanto riportato, – precisa Aeroitalia – il ritardo non è stato determinato da assenza di equipaggio, bensì da una temporanea criticità tecnica/operativa che ha richiesto le necessarie verifiche, nel pieno rispetto delle procedure e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi rappresenta per Aeroitalia un principio inderogabile».

Ancora, scrive la compagnia: «Aeroitalia respinge fermamente le ricostruzioni dei fatti e ritiene gravemente lesive della propria reputazione le dichiarazioni diffuse da CGIL Sardegna, che non trovano riscontro. La Compagnia ha pertanto dato mandato ai propri legali di valutare ogni opportuna azione a tutela della propria immagine».

«Aeroitalia – conclude la nota della compagnia - conferma il proprio impegno a garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini, operando quotidianamente con responsabilità e nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità del servizio».

(Unioneonline)

