Baressa, dal 22 febbraio ritorna "Passeg..Giare in Marmilla"Un viaggio alla scoperta dei tesori del territorio, tra archeologia, storia ed enogstronomia locale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ritorna, dopo il successo delle precedenti edizioni, l’appuntamento con “Passeg..Giare” in Marmilla. Si tornerà così ad avere la possibilità di scoprire i tesori del territorio, tra archeologia, ambiente, centri storici, e scoprendo anche i sapori locali. Domenica 22 febbraio il via all’edizione 2026 dell’iniziativa oramai consolidata del Consorzio Turistico Due Giare, che propone percorsi adatti a tutti accompagnati da guide esperte. Progetto che da quest’anno si avvale del sostegno formale della Fondazione “Parte Montis”, pronta ad assicurare la gestione dell’evento, nelle prenotazioni, con le guide ambientali-escursionistica e l’offerta delle degustazioni, in collaborazione con le Pro loco e le associazioni locali. «Una formula oramai consolidata e risultata vincente”, esordisce Lino Zedda, presidente del Consorzio. «Iniziamo con Passeggiare in Primavera con 6 comuni – prosegue Zedda - poi ritorneremo in autunno con altri 4 comuni. Siamo davvero convinti di aver trovato un nuovo modo, lento e partecipato, di far conoscere al turista la nostra Marmilla».
Presentata nella sede del Consorzio a Baressa, la prima tranche dell’iniziativa, “Passeg..Giare in Primavera”. «La novità di quest’anno – spiega Zedda - è un’interessante attività sensoriale. I partecipanti potranno scoprire i suoni del bosco, ma anche coglierne i colori e ciò che può comunicare un sito archeologico». Progetto che quest’anno avrà al suo fianco la Fondazione Parte Montis. «Noi siamo uno strumento a disposizione del territorio con una gestione associata delle sue risorse – commenta il presidente della Fondazione, Ennio Vacca - Una filosofia e un progetto, che si sposa a pieno con la mission del Consorzio Turistico Due Giare».
Si inizia domenica 22 febbraio con un percorso nei territori di Baradili e Baressa, domenica 1 marzo sarà la volta di Pompu e Curcuris, domenica 8 marzo a Villa Sant’Antonio, domenica 15 marzo a Gonnosnò e nella frazione di Figu, domenica 29 marzo a Sini e, chiusura, domenica 12 aprile ad Albagiara. La realizzazione grafica del materiale promozionale è stato affidato alla società “Forc Studio”. «I percorsi sono adatti a tutti - ha spiegato Moreno Piras, guida ambientale-escursionistica della Fondazione Parte Montis - non c’è niente di tecnico. Ogni camminatore porti acqua, una barretta energetica e le scarpe da trekking». Il presidente Zedda ha concluso: «Non mancheranno i sapori locali, con la colazione e la degustazione finale di un prodotto tipico a cura delle Pro loco».