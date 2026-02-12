Baressa, venerdì 20 febbraio il Laboratorio Creativo di Carnevale in BibliotecaSaranno coinvolti i bambini dai 3 agli 11 anni
Anche a Baressa è viva l’atmosfera del Carnevale.
La conferma arriva dall’iniziativa messa in campo dalla Biblioteca comunale e in programma venerdì 20 febbraio. La struttura, infatti, per il giorno organizza un Laboratorio Creativo dedicato al Carnevale.
Saranno coinvolti i bambini dai 3 agli 11 anni, che si dovranno presentare in maschera, per diverse attività a tema.
L’appuntamento, negli spazi di via Is Tellais 4, è dalle 16 alle 18, con i piccoli sotto i 6 anni che dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. Per informazioni si può contattare la Biblioteca comunale.