Organizzata per la prima volta, si preannuncia particolarmente simpatica e divertente l’iniziativa di Lu Carrasciali Timpiesu, "A Scaccaddhi" (la risata)- Barzellette in gallurese.

Da 23 al 28 febbraio, scrive l’amministrazione comunale «sarà possibile ridere a crepapelle grazie ai tanti che sul palco, sotto la guida attenta del comico Gianluca D’Amico, si presenteranno con la speranza di vincere. Tutti i concorrenti si dovranno presentare mascherati, con un costume, una maschera, una parrucca, o comunque qualche accessorio carnevalesco. Sarà la giuria composta di sette giudici ad esprimere un voto da zero a dieci. I primi dieci classificati approderanno alla finale».

Si comincerà il prossimo 23 febbraio, alle 15,00 in Piazza XXV Aprile dopo l’esibizione delle bande impegnate nel Raduno Bandistico. Venerdì 28 febbraio nella stessa piazza ma alle ore 19,00 ci sarà la finale. Saranno ammessi massimo 30 concorrenti, i minori dovranno essere accompagnati dai genitori; requisito fondamentale, i concorrenti dovranno avere la residenza in Gallura, ovvero nei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Olbia, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba, Tempio Pausania.

Fino al 15 febbraio alle ore 13:00 sono aperte le iscrizioni. I partecipanti non potranno recitare barzellette già recitate dai partecipanti precedenti. Sono ammesse esclusivamente barzellette in lingua gallurese.

