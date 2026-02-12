«Il Cagliari-Roma salta perché non c’è l’equipaggio. Intollerabile»Nota della Cgil: «Oltre 160 passeggeri in ostaggio. La Regione intervenga»
«Storie di ordinaria inefficienza per la compagnia Aeroitalia, che stamattina ha tenuto in ostaggio oltre 160 passeggeri in partenza per Roma». La denuncia è della Cgil Sardegna che richiama l’attenzione sui continui disservizi della continuità territoriale.
Dopo che il volo è saltato, spiega una nota del sindacato, «la motivazione addotta dal personale in servizio nello scalo è la presunta assenza dell’equipaggio. Come ciò sia possibile non è affatto chiaro. Nel frattempo, nonostante ci fossero posti disponibili sul volo delle 6.00 in forte ritardo, non è stato possibile spostare nessun passeggero, e nemmeno sull’aereo delle 9.30, partito puntuale ma semivuoto».
«Per salire a bordo – aggiunge la Cgil - si può solo contattare direttamente il call center, con cui è molto difficile comunicare. Gli addetti presenti al check-in e alle porte d’imbarco dichiarano di non avere l’autorizzazione della compagnia a modificare gli orari di partenza».
«Alla presidente della Regione e all’assessora ai Trasporti – ha detto il segretario regionale Fausto Durante – chiediamo come e se intendano intervenire per garantire il diritto alla mobilità dei sardi, soprattutto in vista della nuova continuità».
Per la Cgil la situazione ha superato ampiamente i livelli di tollerabilità: «Ogni giorno, per lavoro, cure mediche e qualsiasi altra esigenza i cittadini e le cittadine sono ostaggio di un sistema che causa danni, con perdita di tempo e risorse, rischi per la salute e disagi vari».
Da qui l’appello alla Giunta perché «non resti a guardare di fronte all’atteggiamento di una compagnia che sta dimostrando di non essere in grado di gestire il servizio in maniera efficace e ordinata».
(Unioneonline)