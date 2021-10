36 nuovi contagi e un decesso. Sono i dati contenuti nel bollettino odierno sul Covid-19 in Sardegna diffuso dall’Unità di crisi della Regione.

I test eseguiti in totale sono stati 6.042, mentre 2.001 sono state le persone testate.

Il rapporto positivi-tamponi è quindi dello 0,6 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (4 in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 111 (10 in meno rispetto a ieri).

1.879 sono i casi di isolamento domiciliare (65 in meno rispetto a ieri).

La vittima è un 74enne residente in provincia di Oristano.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata