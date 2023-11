«Se devo ribaltare il mondo per trovarti, io lo faccio». Le parole sono di Silvia, la sorella del 32enne Nicola Aiello, scomparso da Villasor da cinque giorni. Del ragazzo, infatti, non si hanno più notizie da sabato 25 novembre, quando avrebbe abbandonato a piedi il paese (QUI LA NOTIZIA).

Da quel giorno, familiari e amici si sono attivati sui social, con continui appelli per ritrovare Nicola: «La metà del mio cuore deve stare a casa con me e con tutti noi», aggiunge la sorella. «Guarda quante persone ti amano e ti stimano, compresi i tuoi piccoli chitarristi! Torna da noi, Vale ti sta aspettando, e sei il suo supereroe preferito».

Al caso del ragazzo, alto circa 185 cm, anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ha dedicato spazio nel corso dell’ultima puntata. Parlando con la conduttrice, Federica Sciarelli, Silvia Aiello ha raccontato un nuovo particolare: poco prima di scomparire nel nulla, Nicola era si era recato a una visita medica in compagnia di un amico. A quest’ultimo, aveva consegnato le chiavi di casa, chiedendogli di affidarle proprio alla sorella, in virtù di un accordo preso in precedenza: un accordo che, racconta Silvia, in realtà non esisteva affatto.

Nella mattinata di oggi, invece, si era diffusa la voce di un avvistamento nella zona del Margine Rosso: solo un falso allarme, come chiarito dalla sorella. «Vi chiedo la cortesia di far girare solamente il mio post inerente alla scomparsa di Nicola. La situazione a Margine Rosso è già stata monitorata».

