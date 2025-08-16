Sassari, Vanni Azzena (FI): «Serve una compagnia aerea sarda»Il consigliere chiede un’analisi di fattibilità tecnico-economica
Una compagnia aerea sarda. Possibilità che il consigliere comunale di Forza Italia a Sassari, Vanni Azzena, chiede venga presa in esame con un’analisi di fattibilità tecnico-economica.
Istanza con cui impegna in una mozione il sindaco e la giunta del Comune, scrive nel dispositivo, «a sollecitare con urgenza la Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione di un bando pubblico». A rendere necessaria la proposta, per l’estensore, la condizione di insularità della Sardegna che rende «indispensabili collegamenti aerei efficienti, frequenti e a costi accessibili».
«L'attuale sistema di continuità territoriale, pur rappresentando un tentativo di mitigare gli svantaggi della nostra insularità, presenta ancora troppe criticità», dichiara Azzena.
«Crediamo fermamente che una compagnia aerea regionale possa rappresentare uno strumento strategico per assicurare maggiore autonomia nella gestione dei collegamenti, ottimizzare i costi e offrire un servizio più adeguato alle reali esigenze della Sardegna, oltre a creare nuove opportunità di lavoro».