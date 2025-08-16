È il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Domenico Arena ad aprire una via per la situazione dei gatti nel carcere di Bancali a Sassari. In un ordine di servizio dello scorso mese, la direttrice della struttura aveva ordinato di non dare più da mangiare ai felini vista anche la precaria condizione igienica che si era venuta a creare.

Da poco Arena ha reso noto in un documento di un incontro tra la stessa direttrice, la garante comunale dei detenuti, il vicesindaco di Sassari e il direttore responsabile dell’Asl 1. Quest’ultimo ha dato piena disponibilità per la sterilizzazione dei gatti mentre Pierluigi Salis, in rappresentanza del Comune, ha riferito che si farà carico di interessare le associazioni locali per la successiva collocazione dei felini.

Seguendo le indicazioni medico-veterinarie, sono stati creati all’interno del carcere degli spazi recintati dove tenere gli animali dopo la sterilizzazione. Alla fine il provveditore regionale chiarisce il senso delle disposizioni della direttrice che avevano causato proteste sindacali e un sit-in davanti a Bancali. «L’avviso di servizio in questione - conclude nella una nota – era finalizzato unicamente a preservarne la salute, evitando la somministrazione di cibo non adeguato e, al contempo, a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro».

