Allerta meteo sulla Sardegna per vento forte e mareggiate. L’avviso della protezione civile è valido dalla mezzanotte di oggi e sino a quella di domani, lunedì 27 ottobre.

Previsto vento forte da nord ovest su gran parte dell’Isola, che potrebbe evolvere in burrasca o tempesta sulle coste della Gallura e del golfo di Orosei e sui crinali orientali.

Sulle coste settentrionali più esposte e quelle nord-occidentali possibili mareggiate alte anche fino a 4 metri.

