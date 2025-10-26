L’avviso
26 ottobre 2025 alle 15:29
Vento forte e mareggiate: allerta meteo sull’IsolaLe più colpite le coste della Gallura e del golfo di Orosei, dove il maltempo potrebbe evolvere in tempesta
Allerta meteo sulla Sardegna per vento forte e mareggiate. L’avviso della protezione civile è valido dalla mezzanotte di oggi e sino a quella di domani, lunedì 27 ottobre.
Previsto vento forte da nord ovest su gran parte dell’Isola, che potrebbe evolvere in burrasca o tempesta sulle coste della Gallura e del golfo di Orosei e sui crinali orientali.
Sulle coste settentrionali più esposte e quelle nord-occidentali possibili mareggiate alte anche fino a 4 metri.
(Unioneonline)
