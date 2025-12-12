Appena terminata la prima fascia di garanzia sono una decina i treni cancellati in Sardegna a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Tra i principali convogli che non sono partiti i collegamenti di metà mattina tra Cagliari e Sassari e quelli tra Cagliari e San Gavino.

Per ora non si registrano disagi per chi sta partendo e arrivando nell'Isola a bordo degli aerei che finora sono regolari nei tre aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero con i collegamenti in continuità territoriale che sono stati garantiti. Nessun disagio neppure per chi viaggia in bus a Cagliari dove, secondo quanto appreso, non è previsto alcuno stop, mentre qualche autista ha deciso di astenersi dal lavorare nell'azienda regionale dei trasporti, Arst, ma anche in questo caso non si registrano disagi per gli studenti o gli altri passeggeri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata