Vento, pioggia e freddo in arrivo sulla Sardegna, dove è pronto a irrompere un ciclone di aria gelida che porterà il maltempo per il weekend dell’Epifania.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse: dalle 9 di domani e sino alla mezzanotte di domenica 7 gennaio le aree costiere della Sardegna saranno interessate da venti di burrasca provenienti da Nord-Ovest, particolarmente intensi sui crinali orientali e sulle coste del Golfo di Orosei.

Diramato anche un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico legato alla pioggia nell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, attivo dalla mezzanotte e sino alle 15 di domani.

Per quanto riguarda l'area di Pirri, il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari segnala come sia opportuno evitare di parcheggiare in alcune strade: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; via Italia; via Dolianova; via Sinnai; via Settimo; via Mara; via Donori; via Santorre Di Santarosa; via Confalonieri; via Ampere. In alternativa, precisa il Comune, «è consigliato l'utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, nella via Pisano».

LE PREVISIONI – «Sul mediterraneo occidentale – spiegano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu – è arrivata una massa d'aria artica di estrazione marittima che sta innescando un deciso cambio della situazione climatica. Da domani la situazione peggiorerà rapidamente con il cielo coperto o molto nuvoloso e pioggia nei settori occidentali, settentrionali e poi centrali con un rinforzo sensibile del vento». «Nel corso della mattinata – precisano ancora gli esperti – il vento passerà a maestrale e rinforzerà in maniera importante con raffiche tra i 50 e i 70 chilometri orari e punte sino a 100 chilometri orari nelle zone più esposte».

Previsto anche un abbassamento delle temperature di quattro-cinque gradi: si passerà da 17 gradi di massima ai 12-13 gradi, quanto alle minime si attesteranno intorno ai 7-8 gradi con qualche grado in meno nelle aree interne e montane.

Arriva anche la neve in montagna nella notte tra sabato 6 e domenica 7.

Lunedì 8 ancora temporali e pioggia con possibilità di qualche leggera grandinata. Tra martedì 9 e mercoledì 10 i fenomeni si attenueranno, ma a stretto giro torneranno il maltempo e il freddo.

