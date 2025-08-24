Un altro uomo morto in centro storico a Sassari e scoperto dopo alcuni giorni dal decesso. Stamattina in via Capo d'Oro i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un vicino di casa che aveva sentito cattivo odore.

I medici e i militari sono entrati in un'abitazione al primo piano rinvenendo il cadavere di un 60enne che, sembrerebbe, sia deceduto per un arresto cardiaco. Il pm ha già disposto la restituzione del corpo alla famiglia.

La settimana scorsa aveva perso la vita l'82enne Bruno Soro, nella sua abitazione vicino alla cattedrale di San Nicola, trovato a distanza di tempo dalla morte.

